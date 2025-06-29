Азербайджан отменил визит депутатов в Москву

Делегация во главе с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Али Ахмедовым не будет участвовать в 23-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и РФ, которое должно было состояться в Москве.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что причиной отмены визита стали демонстративные, целенаправленные и несущие характер беззакония убийства и акты насилия в отношении азербайджанцев, совершенные российскими правоохранительными органами на этнической почве в городе Екатеринбург, а также тот факт, что подобные случаи в последнее время стали регулярными.

Принимая во внимание вышеизложенное, визит азербайджанской парламентской делегации отменяется, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Минкультуры Азербайджана отменило в стране все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки, запланированные к проведению по линии российских государственных и частных учреждений.

