Иран требует от США и Израиля компенсаций и репараций

Иран намерен добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за недавние удары по иранской территории, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Мы официально просим СБ ООН признать США и израильский режим инициаторами акта агрессии», - цитируют ближневосточные СМИ выдержки из письма министра генсеку ООН Антониу Гутерришу.

По словам Аракчи, это необходимо, чтобы данные страны «понесли ответственность, в частности, выплатили компенсации и репарации».

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия между Израилем и Ираном. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.