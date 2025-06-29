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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Иран требует от США и Израиля компенсаций и репараций

17:51 801

Иран намерен добиваться через механизмы ООН выплаты компенсаций от США и Израиля за недавние удары по иранской территории, заявил в воскресенье глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

«Мы официально просим СБ ООН признать США и израильский режим инициаторами акта агрессии», - цитируют ближневосточные СМИ выдержки из письма министра генсеку ООН Антониу Гутерришу.

По словам Аракчи, это необходимо, чтобы данные страны «понесли ответственность, в частности, выплатили компенсации и репарации».

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия между Израилем и Ираном. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

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