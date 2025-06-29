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Держись, Пашинян!

Программу Dream Fest изменили

после заявления Минкультуры
18:10 1174

Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку пройдет с обновленной программой с 23 по 26 июля, сообщается на официальной странице в соцсетях организатора проекта Эмина Агаларова.

Отмечается, что в программе мероприятия произошли изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. «Лайн-ап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвертый дни организаторы подготовят новые имена. Обновленный состав звездных исполнителей со всего мира будет анонсирован в ближайшие дни... Обмен и возврат билетов при необходимости будет возможен в соответствии с правилами билетных операторов», - говорится в публикации Агаларова.

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