Программу Dream Fest изменили

Международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025 в Баку пройдет с обновленной программой с 23 по 26 июля, сообщается на официальной странице в соцсетях организатора проекта Эмина Агаларова.

Отмечается, что в программе мероприятия произошли изменения в связи с сообщением Министерства культуры Азербайджана от 29 июня. «Лайн-ап первого и третьего дня останется практически без изменений, а на второй и четвертый дни организаторы подготовят новые имена. Обновленный состав звездных исполнителей со всего мира будет анонсирован в ближайшие дни... Обмен и возврат билетов при необходимости будет возможен в соответствии с правилами билетных операторов», - говорится в публикации Агаларова.