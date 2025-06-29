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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Русская община Азербайджана осудила действия силовиков в Екатеринбурге

18:14 1489

В Русской общине Азербайджана выразили решительное осуждение в связи с действиями российских правоохранителей в Екатеринбурге, приведшими к гибели двух человек и нанесению телесных повреждений нескольким другим.

Об этом говорится в заявлении организации.

Там напомнили, что 27 июня в Екатеринбурге в результате действий сотрудников правоохранительных органов погибли и пострадали граждане азербайджанского происхождения — граждане Азербайджана и России.

«Русская община Азербайджана выражает глубокие соболезнования семьям погибших и серьезную обеспокоенность по поводу произошедшего. Мы решительно осуждаем любые противоправные и несоразмерные действия со стороны должностных лиц, особенно если они приводят к гибели людей. Борьба с преступностью — важная задача, но она должна вестись строго в рамках закона, с соблюдением прав и достоинства каждого. Применение силы, приводящее к человеческим жертвам, недопустимо в правовом государстве. На фоне событий в Екатеринбурге особенно тревожно, что из-за безответственных действий отдельных представителей власти страдают отношения между государствами, связанными союзническими и дружескими узами», — отметили в общине.

В заявлении подчеркивается, что проявления жестокости и дискриминации, в частности, особенно в отношении народов, с которыми Россию связывают исторические и культурные связи, вызывают глубокое разочарование:

«Мы категорически против стигматизации этнических групп под предлогом борьбы с преступностью. Подмена понятий и использование термина «этнопреступность» — опасный прецедент, подрывающий основы равенства и межнационального доверия. В Азербайджане немыслимо столь жестокое обращение с людьми. Здесь на всех уровнях — от государства до общества — с уважением относятся к русской культуре и языку. Работают русские школы, театры, культурные центры. Русскоязычные граждане чувствуют себя полноправной частью общества. События последних месяцев формируют все более тревожную тенденцию. Ранее нас потрясла трагедия в казахстанском Актау, где потерпел крушение пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», выполнявший рейс из Баку в Грозный. Погибли и пострадали, в том числе, граждане Азербайджана. До сих пор от официальных структур России не последовало ни извинений, ни внятных объяснений. Такое молчание воспринимается как пренебрежение к человеческой жизни и достоинству граждан дружественного государства. Русская община Азербайджана призывает к объективному и прозрачному расследованию произошедшего в Екатеринбурге. Мы убеждены, что гласность, справедливость и уважение к человеческой жизни должны стать основой для преодоления кризиса и укрепления связей между нашими народами».

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