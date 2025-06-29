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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Россия «угрожает миру и свободе» в Германии

заявил глава МИД
18:24 603

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не стоит недооценивать опасность, которую представляет для его страны Россия. Об этом он сказал в интервью Funke Mediengruppe.

«Россия непосредственно угрожает нашей жизни в мире и свободе в Германии», - считает Вадефуль.

По его словам, решение об увеличении расходов на оборону, которое было обсуждено во время саммита НАТО в Гааге, «правильное и необходимое».

«Российский президент Владимир Путин безразборчивыми бомбардировками атакует моральный дух украинцев. Свобода Украины является важнейшим испытанием нашей стойкости как европейцев», - добавил глава МИД Германии.

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