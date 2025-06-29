Трамп готов ужесточить санкции против России

Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу ABC, отметив, что обсуждал эту тему с Трампом во время игры в гольф.

Грэм напомнил суть своего санкционного проекта: если страна покупает продукцию у России и не помогает Украине, то на ее продукцию, поставляемую в США, накладывается 500% тариф. Среди стран, которым может грозить мера, он назвал Индию и Китай, так как они поддерживают Россию, покупая у нее углеводороды.

Он также отметил, что билль поддерживают 84 законодателя (в сенате всего 100 членов). Если законопроект будет одобрен, то Трамп получит «инструмент» в контексте конфликта России и Украины. Грэм добавил, что провести документ планируется «на следующий день после июльского перерыва», то есть начиная с 7 июля, а дальше решение за президентом.

Трамп не раз выражал колеблющуюся позицию по санкциям: от готовности ввести их до нежелания, чтобы не мешать переговорному процессу Москвы и Киева.

Меры против российской нефти обсуждают и в ЕС: они могут войти в 18-й санкционный пакет. Предполагается, что будет снижен размер ценового потолка с $60 (действует с 2022 года) до $45 за баррель. Кроме того, рассматривается возможность запретить транзакции с российскими газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» (газ по ним не поступает, после взрывов в 2022-м уцелела одна нитка на втором), а также банками, которые занимаются обходом ограничений.