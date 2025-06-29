Взрыв на НПЗ в Тебризе

Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.
Взрыв резервуара с азотом произошел на одном из строящихся блоков тебризского нефтеперерабатывающего завода на северо-западе Ирана, сообщает агентство Tasnim.
Отмечается, что густой дым в окрестностях НПЗ стал следствием аварии.
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