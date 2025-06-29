Ядерные тайны Ирана

«Мы знали, что у [Ирана] много [ядерных объектов], вероятно, три основных, плюс еще один», — сказал он.

При этом американский лидер выразил сомнение в том, что перед ударами США Тегеран успел вывезти обогащенный уран со своих объектов. «Нет. Во-первых, это очень сложно. Это очень опасно. <...> Кроме того, никто не думал, что мы нанесем удар [по объекту в Фордо], потому что все говорили, что он непробиваемый. <...> Думаю, на объекте находились люди, говорят, там были машины. Эти люди пытались забетонировать вход — туда, куда, вероятнее всего, пришелся бы удар», — отметил Трамп.

Он также сообщил, что готов отменить санкции в отношении Ирана при условии, что Тегеран будет придерживаться мирного курса. «Если они смогут быть мирными и продемонстрируют нам, что больше не собираются вредить, я сниму санкции», — заявил он, подчеркнув, что отмена ограничений «будет иметь большое значение».

Ранее CNN и The New York Times со ссылкой на источники сообщали, что, по данным американской разведки и некоторых израильских официальных лиц, удары ВС США не уничтожили ключевые элементы иранской ядерной программы. По их оценке, Иран может по-прежнему располагать небольшими секретными объектами по обогащению урана. В Белом доме назвали эти оценки неверными.