Итоги международных соревнований спасателей

В Габале состоялась церемония награждения победителей XI Международных соревнований «Молодой спасатель» и XII Общереспубликанского первенства «Молодой спасатель и пожарный», организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям и посвященных 20-летию создания ведомства.
В церемонии награждения приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде, ответственные сотрудники Министерства молодежи и спорта, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, дети и члены семей шехидов Отечественной войны, представители СМИ и общественности.
В этом году в соревнованиях наряду с Азербайджаном участвовали команды из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.
Цель проведения соревнований - повышение уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, развитие ответственности к личной и общественной безопасности и национально-патриотического духа, формирование дружеских и партнерских отношений между молодыми спасателями разных стран.
Официальная часть началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после были продемонстрированы видеоролики о деятельности МЧС за прошедшие 20 лет и о соревнованиях.
Затем победителям вручили кубки, дипломы, почетные грамоты и ценные подарки, остальным участникам - почетные грамоты и памятные подарки.
Команды соревновались на этапах «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательная работа», «Представление команд» и «Стенгазета». В напряженной борьбе на международных соревнованиях первое место заняла команда Азербайджана, второе место - Казахстана, третье место - Узбекистана. В общереспубликанском первенстве первое место заняла средняя школа №1 города Нахчыван, второе место - средняя школа поселка Гарачай Губинского района, третье место - средняя школа №4 Сумгаита.