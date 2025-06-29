Итоги международных соревнований спасателей

В церемонии награждения приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров, заместитель министра науки и образования Кянан Керимзаде, ответственные сотрудники Министерства молодежи и спорта, глава Исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев, дети и члены семей шехидов Отечественной войны, представители СМИ и общественности.

В Габале состоялась церемония награждения победителей XI Международных соревнований «Молодой спасатель» и XII Общереспубликанского первенства «Молодой спасатель и пожарный», организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям и посвященных 20-летию создания ведомства.

В этом году в соревнованиях наряду с Азербайджаном участвовали команды из России, Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

Цель проведения соревнований - повышение уровня подготовки подростков и молодежи к чрезвычайным ситуациям, пропаганда здорового образа жизни среди школьников, развитие ответственности к личной и общественной безопасности и национально-патриотического духа, формирование дружеских и партнерских отношений между молодыми спасателями разных стран.

Официальная часть началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана, после были продемонстрированы видеоролики о деятельности МЧС за прошедшие 20 лет и о соревнованиях.