Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы

Сначала экзистенциальный роман Кафки «Процесс» возник как фантазийный абсурд, выстроенный по ту сторону реальности. Но теперь, судя по всему, этот абсурд уверенно прописывается в нашей повседневности, становится плотью и кровью. Становится нормой. Убийство трех азербайджанцев в Екатеринбурге, задержание полусотни человек, истязания, насилие, бесчеловечность — все это, если опираться на классическую логику Аристотеля, не поддается объяснению. Попытка найти здесь причинно-следственные связи, вписать происходящее в привычную картину мира обречена изначально. Мы живем в эпоху парадоксальной логики, когда понятия добра и зла замещаются разрешением на жестокость. И это не уникальная черта одной страны - это общемировой тренд.

Попробуем, однако, на мгновение вернуться к рациональности. Двадцать четыре года назад в Екатеринбурге был убит гражданин России — этнический азербайджанец. Преступление прошло незамеченным. Убитый не был ни политиком, ни общественным деятелем, ни звездой спорта. Мотив, скорее всего, был банальным — что-то бытовое или, возможно, передел сфер влияния. За убийством последовала тишина. Только нераскрытое дело в архиве и память в сердцах близких. Проходит почти четверть века — и вдруг ураган. Визг сирен. Удары прикладов. Маски-шоу в капюшонах. Пятьдесят задержанных. Тела в крови. Людей, многие из которых тогда еще даже в школу не ходили, хватают как закоренелых преступников. Подвергают унижению, пыткам, будто азербайджанское происхождение — уже приговор. Словно кто-то достал с полки забытое дело и решил: пришло время расплаты. Время, когда закон запирают в ящик, а палач получает вольную. Когда силовикам дается негласная установка: «Действуйте, господа, вам все сойдет с рук». Это не кино и не фантазия. Это реальность, в которой полиция превращается в карательную машину. И это, увы, не только российская трагедия. Полицейское насилие стало универсальным языком власти. Метастазы этой «методики» разрослись по планете, разъедая право, справедливость, саму ткань нормальности.

Можно, конечно, предположить, что речь идет о банальном переделе собственности — об экономической войне, в которую вовлечены силовые структуры. Все это знакомо: полиция как посредник в переделе, на кону — бизнес, активы, земля. Почерк — грубый. Давление — беспрецедентное. Сигналы — предельно ясные. Но даже в этой циничной версии логика требует ясности. Ответственности. Объяснений. Но их нет. А есть унылый, стерильный канцелярит, как будто списанный с методички: операция против этнической преступной группировки, братья Сафаровы — якобы подозреваемые по делу давностью в двадцать четыре года. Ни слова о пытках. Ни объяснения, почему в «группировку» вдруг включены десятки людей, не имеющих отношения к старому делу. Все это преподносится так, будто бы насилие — часть устава. И тогда на поверхность выходит другая версия. Холодная, но логичная в своей жестокости. Это не передел, не бизнес и не случайность. Это демонстративная экзекуция. Карательная экспедиция. Сигнал. Не только азербайджанцам, но всем «чужим». Всем, кто может оказаться следующим. Сегодня — Екатеринбург. Завтра — другой город. Другие имена. Но те же дубинки. Это уже не отклонение — это новая реальность. Потому и возникает стойкое ощущение официального одобрения, когда молчание звучит громче любых слов. Это не сбой системы — это сама Система. И в ней слово «ксенофобия» теряет маргинальный оттенок и становится управленческим инструментом. А за ним — тень фашизма. Не кухонного, не бытового, а политического, институционального, продуманного. Того самого, который в XXI веке возвращается вновь — по спирали, как и предупреждали философы.