Спутник показал последствия удара ВСУ по аэродрому в России

Об этом стало известно 27 июня.

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций провели атаку на аэродром Мариновка в Волгоградской области России. В результате, по данным украинской стороны, были уничтожены два российских бомбардировщика Су-34, еще два получили серьезные повреждения.

29 июня OSINT-сообщество «КиберБорошно» опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие поражение. На одном из мест базирования самолетов видны признаки детонации подвесного вооружения. Сравнительный анализ снимков Sentinel-1 от 25 июня указывает, что в этом месте действительно находилась группа Су-34.

Ранее Генштаб ВСУ подчеркнул, что Су-34 — это ключевой элемент тактической авиации России, используемой для нанесения ракетно-бомбовых ударов по украинской территории.