Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России

Азербайджанские правозащитники обратились к правозащитным организациям, журналистскому сообществу и гражданскому обществу, правоохранительным органам Российской Федерации в связи массовыми задержаниями, избиениями и арестами азербайджанцев в городе Екатеринбург.

В обращении говорится: «27 июня 2025 года в Екатеринбурге прошла масштабная спецоперация с участием силовых структур Российской Федерации, в ходе которой были задержаны десятки граждан и выходцев из Азербайджана. Как стало известно, в результате жестоких и противозаконных действий правоохранительных органов погибли двое задержанных, братья Зияддин и Гусейн Сафаровы. По предварительной информации, их смерть наступила в результате избиений и возможных пыток.

Мы, представители азербайджанского правозащитного сообщества, выражаем глубокую обеспокоенность и возмущение в связи с произошедшим. Нас не могут не тревожить:

* смерть задержанных в условиях, исключающих законность применения силы;

* отсутствие прозрачной информации о ходе следственных действий;

* возможное нарушение ряда статей Конституции РФ, Уголовного кодекса и международных обязательств России в области прав человека, включая положения:

– Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания;

– Международного пакта о гражданских и политических правах;

– Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской конвенции о правах человека).

Азербайджанские правозащитники обратили внимание, что особое беспокойство у них «вызывает наблюдаемая нами системная предвзятость российских правоохранительных органов в отношении лиц азербайджанского происхождения. Под предлогом борьбы с преступностью зачастую осуществляется избирательное, уничижительное и агрессивное обращение с представителями азербайджанской диаспоры. Подобные действия формируют атмосферу ксенофобии, этнической напряженности и безнаказанности внутри силовых структур». Правозащитники выражают убежденность, что «подобные демонстративные, жестокие, лишенные прозрачности и законности действия со стороны силовых структур неизбежно создают опасный прецедент, в котором азербайджанское происхождение становится негативным знаком, а наши соотечественники - удобной мишенью для общественного раздражения и агрессии. В этих обстоятельствах существует реальный риск роста преступлений на почве ненависти в отношении граждан и выходцев из Азербайджана по всей территории Российской Федерации. Это не может рассматриваться иначе как сознательное нагнетание этнической напряженности и срежиссированный акт устрашения, направленный против конкретной азербайджанской диаспоры. Мы рассматриваем эти события как часть системной политической кампании, использующей правоохранительные органы для давления на азербайджанское сообщество».

Азербайджанские правозащитники заявляют:

«Каждый человек имеет право на жизнь, защиту от пыток и жестокого обращения, независимо от гражданства, национальности или правового статуса.

Насильственная смерть задержанных при отсутствии судебного решения недопустима и требует независимого расследования.

Попытки скрыть обстоятельства произошедшего либо замять дело будут расценены как соучастие в преступлении».

Правозащитники обращают внимание, что «сегодня речь идет не только о трагической гибели братьев Сафаровых. Речь идет о десятках задержанных наших соотечественников, вина которых не доказана, дела которых не рассмотрены в суде, но которые уже подверглись жестокому обращению, унижению человеческого достоинства, пыткам и тяжелым условиям содержания. Мы видим, как презумпция невиновности заменяется карательной логикой, где национальная принадлежность становится предлогом для насилия. Люди подвергаются действиям, недопустимым в правовом государстве, за закрытыми дверями силовых структур, без доступа к адвокатам, без медицинской помощи, без судебной процедуры. Речь идет о каждом, кто становится уязвимым перед репрессивным лицом государственной машины. О каждом, кто может быть задержан, унижен, подвергнут пыткам лишь потому, что оказался «не в том месте», «не с той фамилией», «не того происхождения». О каждом, чьи права завтра могут быть растоптаны».

«Если мы промолчим, завтра такие же действия могут быть применены к любому другому меньшинству. Права человека универсальны, и любая попытка делить их по национальному, этническому или гражданскому признаку ведёт к деградации самого понятия правового государства», - говорится в обращении.

Азербайджанские правозащитники призывают:

«Комитет против пыток, «Мемориал», «Агору» и другие правозащитные организации взять ситуацию под контроль и обеспечить независимый общественный надзор.

Российское журналистское сообщество провести собственные расследования и не дать умолчать трагедии.

Следственный комитет РФ немедленно возбудить уголовное дело по фактам превышения полномочий, пыток и причинения смерти.

Граждан России проявить солидарность и не оставаться равнодушными перед лицом насилия, совершаемого от имени государства».