Трамп нашел покупателей для TikTok

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «группа очень богатых людей» готова купить соцсеть TikTok у китайской компании ByteDance.

«У нас есть покупатель TikTok. Думаю, мне может понадобиться одобрение Китая. Председатель Си, вероятно, его даст», — отметил Трамп. Он добавил, что раскроет имена потенциальных инвесторов «примерно через две недели».

Трамп продлил отсрочку блокировки TikTok в США до 17 сентября. Закон требует, чтобы ByteDance либо продала соцсеть, либо прекратила ее деятельность в США. После инаугурации Трамп подписал указ о временной отсрочке блокировки и заявлял, что США «должны иметь право на половину TikTok», не уточнив, что это значит.

Ранее он говорил, что относится к платформе «с теплом», поскольку, по его словам, молодые пользователи TikTok помогли ему победить на выборах в 2024 году.

Пекин резко критикует действия Вашингтона. Пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй сравнил ситуацию вокруг TikTok с «грабежом».