USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

Турция провела переговоры с ХАМАС

20:39 541

Руководитель Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, которую возглавлял председатель совета шуры движения Мохаммед Дарвиш.

Об этом сообщила газета Milliyet.

Ибрагим Калын

Основное внимание стороны уделили гуманитарной ситуации в секторе Газа. Обсуждались усилия Турции и международного сообщества по прекращению гуманитарной катастрофы и обеспечению доставки помощи в регион.

Кроме того, участники встречи затронули перспективы достижения консенсуса между различными палестинскими фракциями и меры, необходимые для установления устойчивого прекращения огня в Газе.

Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
21:34 466
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
21:45 590
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
20:41 2779
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы главная тема
19:29 4275
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков; все еще актуально
10:46 6113
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
19:45 2745
Что происходит на закрытом суде над азербайджанцами в Екатеринбурге
Что происходит на закрытом суде над азербайджанцами в Екатеринбурге обновлено 17:25
17:25 20968
С Китаем случился «внезапный» Трамп
С Китаем случился «внезапный» Трамп наша аналитика
03:38 8570
Программу Dream Fest изменили
Программу Dream Fest изменили после заявления Минкультуры
18:10 3368
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
16:45 6590
Русская община Азербайджана осудила действия силовиков в Екатеринбурге
Русская община Азербайджана осудила действия силовиков в Екатеринбурге
18:14 3414

ЭТО ВАЖНО

Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
21:34 466
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
21:45 590
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
20:41 2779
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы главная тема
19:29 4275
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков; все еще актуально
10:46 6113
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
19:45 2745
Что происходит на закрытом суде над азербайджанцами в Екатеринбурге
Что происходит на закрытом суде над азербайджанцами в Екатеринбурге обновлено 17:25
17:25 20968
С Китаем случился «внезапный» Трамп
С Китаем случился «внезапный» Трамп наша аналитика
03:38 8570
Программу Dream Fest изменили
Программу Dream Fest изменили после заявления Минкультуры
18:10 3368
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
16:45 6590
Русская община Азербайджана осудила действия силовиков в Екатеринбурге
Русская община Азербайджана осудила действия силовиков в Екатеринбурге
18:14 3414
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться