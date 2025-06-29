Турция провела переговоры с ХАМАС

Руководитель Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын провел переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, которую возглавлял председатель совета шуры движения Мохаммед Дарвиш.
Об этом сообщила газета Milliyet.
Основное внимание стороны уделили гуманитарной ситуации в секторе Газа. Обсуждались усилия Турции и международного сообщества по прекращению гуманитарной катастрофы и обеспечению доставки помощи в регион.
Кроме того, участники встречи затронули перспективы достижения консенсуса между различными палестинскими фракциями и меры, необходимые для установления устойчивого прекращения огня в Газе.