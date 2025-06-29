Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?

Кто или какие структуры несут ответственность за происшествие, приведшее к трагедии?

Недавнее обрушение дорожного покрытия в Наримановском районе Баку (на дороге «Баксол»), которое привело к гибели человека, вновь подняло вопросы качества дорог, недоработок при строительстве канализационной системы, безответственного отношения и фактического игнорирования человеческой жизни. Из опубликованной в СМИ информации следует, что в этом месте обрушение происходило и ранее, проводились ремонтные работы, однако, судя по всему, необходимости в установке предупреждающих знаков об опасности не посчитали нужным.

Напомним, в районе, известном как «дорога «Баксол», в результате обрушения дорожного полотна 27-летний Джумшуд Джумшудлу упал в канализационный колодец. После нескольких дней поисков тело молодого человека было обнаружено в канализационном коллекторе в поселке Говсан. Он был единственным ребенком в семье, его отец скончался несколько лет назад.

В Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) заявляют, что инцидент произошел на территории, не входящей в сферу обслуживания агентства, и в зоне, предназначенной для пешеходов: «В Баку территории, расположенные за пределами проезжей части дорог, в том числе зоны, предназначенные для пешеходов, не находятся на балансе агентства и не относятся к обслуживаемым нами участкам. К сожалению, некоторые лица выдвигают необоснованные обвинения, не получив экспертного заключения о причинах происшествия, пытаются связать инцидент якобы с недостатками дорожного полотна или элементов дорожной инфраструктуры», — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что подобные случаи не имеют никакого отношения к конструктивным особенностям дороги или возможным ошибкам при ее строительстве. Основная причина таких происшествий — технические неисправности коммуникационных линий, проходящих под дорогой. Устранение подобных неисправностей напрямую относится к компетенции ведомств, обслуживающих данные сети.

В Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили, что проводится расследование причин произошедшего.

Как уточнил корреспондент haqqin.az, по факту происшествия в Наримановской районной прокуратуре ведется проверка. По ее итогам общественность будет проинформирована.