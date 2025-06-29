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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже

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21:06 2625

После трагедии в Екатеринбурге, где 27 июня в результате действий российских силовиков погибли и пострадали граждане азербайджанского происхождения, поступают сообщения о давлении на азербайджанцев и в Воронеже.

По словам очевидцев, на рынке «Алексеевский» произошел бытовой конфликт: русский водитель отказался соблюдать правила разгрузки, перешел на угрозы и вызвал на место людей из так называемой «Русской общины». Вскоре распространились заявления о якобы «угрозах с ножами» со стороны азербайджанцев. После этого начались рейды. На рынок прибыл ОМОН.

По свидетельствам очевидцев, задерживают в основном азербайджанцев. Предпринимателям угрожают уничтожением товаров и сожжением грузовиков.

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