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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Германия решила защитить себя «киберкуполом»

21:23 364

Германия намерена создать совместный немецко-израильский центр киберисследований и углубить сотрудничество между разведывательными и силовыми структурами двух стран, заявил министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт, пишет газета Bild.

Добриндт приехал с визитом в город Бат-Ям под Тель-Авивом, пострадавший от иранских ракетных ударов, и изложил план из пяти пунктов для создания «киберкупола» Германии в рамках ее стратегии киберобороны.

План включает укрепление сотрудничества двух стран в сфере киберобороны, усиление гражданской защиты и системы предупреждений, расширение сотрудничества разведслужб и создание центра германо-израильских киберисследований, а также предусматривает, что Германия должна нарастить потенциал в противодроновой защите.

«Военная оборона сама по себе недостаточна для поворотного момента в вопросах безопасности. Чтобы повысить общую обороноспособность, необходимо также масштабное усиление гражданской защиты», — сказал Добриндт в интервью Bild.

Газета отмечает, что Добриндт, назначенный новым канцлером Фридрихом Мерцем в мае, стал первым представителем немецкого правительства, посетившим Израиль после войны с Ираном.

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