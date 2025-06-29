Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России

Лидер крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на массовые задержания и аресты азербайджанцев в российском Екатеринбурге.
На своей странице в соцсетях Чубаров пишет, что «…очевидно, что Москва из последних сил воздерживается от агрессивных действий против Азербайджана. Но не исключено, что Кремль в любой момент может взорваться «штопором» и предпринять действия, которые могут привести к резкой эскалации азербайджано-российских отношений».
По мнению лидера крымских татар, «не последнее место в действиях Баку, провоцирующих особую агрессию Москвы, занимает позиция президента (Азербайджана) Ильхама Алиева в поддержку территориальной целостности Украины, которую (президент РФ Владимир) Путин воспринимает как личное оскорбление».
Чубаров выражает уверенность, что «Киев должен активно взять на себя роль адвоката Баку в международных европейских организациях, таких как ОБСЕ и Совет Европы, где имидж Азербайджана в последние годы заметно подорван благодаря интригам пророссийских сил».