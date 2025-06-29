Оппозиция вышла на улицы Тбилиси

В центре Тбилиси у здания парламента проходит многолюдная акция оппозиции. На митинг вышли более тысячи человек.

Демонстранты выступают против политики властей, включая недавние задержания оппозиционных лидеров. Некоторые из них приговорены к 7–8 месяцам тюрьмы за отказ участвовать в заседании парламентской комиссии по расследованию событий времен президентства Михаила Саакашвили.

Проспект Руставели, где расположен парламент, перекрыт. Порядок обеспечивают сотрудники полиции.

Протесты в Грузии продолжаются с 28 ноября 2024 года — после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке процесса начала переговоров с ЕС.