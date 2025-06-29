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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

«ПСЖ» разгромил команду Месси на клубном чемпионате мира

Отдел спорта
29 июня 2025, 22:10 1354

Сегодня в Атланте (США) состоялся очередной матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встречались сильнейший клуб Европы «ПСЖ» и американский «Интер Майами», за который выступает Лионель Месси.

Французы одержали разгромную победу со счетом 4:0. На 6-й минуте полузащитник парижан Жоау Невеш открыл счет в матче. На 39-й минуте он оформил дубль. На 44-й минуте защитник «Интер Майами» Томас Авилес забил в свои ворота и помог «ПСЖ» упрочить преимущество. На 45+3-й минуте Ашраф Хакими забил четвертый гол и установил окончательный счет в матче - 4:0.

После перерыва главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике произвел несколько замен, убрав с поля основных футболистов. У американской команды появились шансы. Месси был активен, но размочить счет так и не удалось.

«ПСЖ» вышел в 1/4 финала, где встретится с победителем пары «Фламенго» - «Бавария». Этот матч начнется сегодня в полночь по бакинскому времени.

Одна четвертьфинальная пара уже известна: «Палмейрас» (Бразилия) - «Челси» (Англия).

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