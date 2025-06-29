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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Трамп резко раскритиковал кандидата в мэры Нью-Йорка

29 июня 2025, 22:14 1356

Президент США Дональд Трамп резко высказался о кандидате от Демократической партии Зохране Мамдани, назвав его «чистым коммунистом» и «радикальным левым лунатиком».

Об этом сообщает Fox News.

Трамп отметил, что шокирован перспективой видеть такого политика на посту мэра Нью-Йорка. Он добавил, что если Мамдани победит на выборах, то должен будет «делать правильные вещи», иначе городу грозит лишение федерального финансирования.

Ранее рэпер 50 Cent также выступил против Мамдани, предложив заплатить ему $260 тыс., чтобы тот «навсегда покинул город». Это произошло после обещания кандидата ввести 2%-ный налог для самых богатых жителей Нью-Йорка — инициатива, которую 50 Cent открыто критикует.

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