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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Израиль будет добиваться разгрома ХАМАС

29 июня 2025, 22:22 646

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над Тегераном открыла «обширные возможности» для освобождения заложников в Газе и разгрома ХАМАС.

Об этом он сказал во время визита в Службу общей безопасности (ШАБАК).

«Мы устранили две смертельные угрозы нашему существованию — ядерную программу и ракеты Ирана. Теперь открываются возможности, в первую очередь — для освобождения заложников», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что Израиль должен завершить операцию в Газе: «Нам предстоит решить и вопрос Газы, разгромить ХАМАС. Я уверен, что мы добьемся обеих целей».

Нетаньяху также заявил о перспективах нормализации отношений с рядом стран региона.

Военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня. Ответный удар Тегерана и последующее вступление США в конфликт привели к эскалации. 24 июня стороны согласились на прекращение огня.

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