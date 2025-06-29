Израиль будет добиваться разгрома ХАМАС

Об этом он сказал во время визита в Службу общей безопасности (ШАБАК).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что победа над Тегераном открыла «обширные возможности» для освобождения заложников в Газе и разгрома ХАМАС.

«Мы устранили две смертельные угрозы нашему существованию — ядерную программу и ракеты Ирана. Теперь открываются возможности, в первую очередь — для освобождения заложников», — отметил премьер.

Он подчеркнул, что Израиль должен завершить операцию в Газе: «Нам предстоит решить и вопрос Газы, разгромить ХАМАС. Я уверен, что мы добьемся обеих целей».

Нетаньяху также заявил о перспективах нормализации отношений с рядом стран региона.

Военная операция Израиля против Ирана началась 13 июня. Ответный удар Тегерана и последующее вступление США в конфликт привели к эскалации. 24 июня стороны согласились на прекращение огня.