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Держись, Пашинян!

Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ

29 июня 2025, 22:39 3319

Азербайджанцы, избитые сотрудниками Федеральной службы безопасности России, находятся в больнице под контролем вооруженных лиц.

Об этом сообщил Сейфеддин Гусейнли - брат убитых Зияддина и Гусейна Сафаровых.

Сейфеддин Гусейнли - брат убитых Зияддина и Гусейна Сафаровых

По его словам, состояние избитых, находящихся в реанимации, остается тяжелым, и сотрудники ФСБ не позволяют никому навещать пострадавших. Он также отметил, что семья не признает заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной российской стороной.

По утверждению Гусейнли, правоохранительные органы России называют причиной смерти его братьев «внезапную остановку сердца», однако он в это не верит и считает такие объяснения попыткой скрыть реальные обстоятельства произошедшего. Родственники требуют проведения новой экспертизы, чтобы установить истинную причину смерти.

Кроме того, Сейфеддин Гусейнли прокомментировал судебный процесс в отношении азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге. По его словам, происходящее не имеет ничего общего с правосудием и представляет собой фиктивное разбирательство.

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Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
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