Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ

По его словам, состояние избитых, находящихся в реанимации, остается тяжелым, и сотрудники ФСБ не позволяют никому навещать пострадавших. Он также отметил, что семья не признает заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной российской стороной.

По утверждению Гусейнли, правоохранительные органы России называют причиной смерти его братьев «внезапную остановку сердца», однако он в это не верит и считает такие объяснения попыткой скрыть реальные обстоятельства произошедшего. Родственники требуют проведения новой экспертизы, чтобы установить истинную причину смерти.

Кроме того, Сейфеддин Гусейнли прокомментировал судебный процесс в отношении азербайджанцев, арестованных в Екатеринбурге. По его словам, происходящее не имеет ничего общего с правосудием и представляет собой фиктивное разбирательство.