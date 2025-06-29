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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

В Британии изъяли 2,4 тонны кокаина из Панамы

29 июня 2025, 22:47 455

Британские власти изъяли 2,4 тонны кокаина на судне, прибывшем из Панамы, назвав операцию одной из самых масштабных наркоконфискаций за последние годы. Наркотики стоимостью 96 миллионов фунтов стерлингов ($132 млн) были обнаружены под контейнерами на судне в порту Лондон-Гейтвей к востоку от британской столицы. Груз нашли благодаря операции, основанной на разведданных.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, это шестое по величине изъятие кокаина в стране за все время.

По информации Национального агентства по борьбе с преступностью, Великобритания — один из крупнейших рынков кокаина в Европе. При этом, по данным правительства, число смертей, связанных с кокаином в Англии и Уэльсе, увеличилось на 31% между 2022 и 2023 годом.

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