В Британии изъяли 2,4 тонны кокаина из Панамы

Британские власти изъяли 2,4 тонны кокаина на судне, прибывшем из Панамы, назвав операцию одной из самых масштабных наркоконфискаций за последние годы. Наркотики стоимостью 96 миллионов фунтов стерлингов ($132 млн) были обнаружены под контейнерами на судне в порту Лондон-Гейтвей к востоку от британской столицы. Груз нашли благодаря операции, основанной на разведданных.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, это шестое по величине изъятие кокаина в стране за все время.

По информации Национального агентства по борьбе с преступностью, Великобритания — один из крупнейших рынков кокаина в Европе. При этом, по данным правительства, число смертей, связанных с кокаином в Англии и Уэльсе, увеличилось на 31% между 2022 и 2023 годом.