Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области

По словам Амирова, у следствия нет доказательств причастности его подзащитного к преступлению, которое ему инкриминируют.

Один из арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев Ахлиман Гянджиев подвергся пыткам в Следственном комитете РФ по Свердловской области. Об этом пишет Report со ссылкой на адвоката Илькина Амирова.

«Ахлиман Гянджиев не имеет никакого отношения к убийству и никогда не был знаком с погибшим Юнусом Пашаевым. В пятницу (27 июня) в шесть утра силовики ворвались в дом моего подзащитного, жестоко избивали его в течение почти двух часов, провели обыск и изъяли телефоны, документы, другие вещи. После увезли в неизвестном направлении», - рассказывает Амиров.

Родственники и адвокаты пытались установить местонахождение Гянджиева, но безуспешно. Позже выяснилось, что его доставили в Следственный комитет, где, как говорит адвокат, пытали. В ночь на субботу поступил звонок с сообщением, что в тот же день состоится судебное заседание по вопросу меры пресечения Гянджиеву.

«Ахлиману Гянджиеву вменяется организация убийства Юнуса Пашаева. Однако ни в материалах дела, ни в показаниях допрошенных свидетелей имя Гянджиева не фигурирует. Он даже не знает, кто такой Пашаев, и все это прекрасно понимают», — говорит адвокат.

Что касается продления ареста, адвокат считает это одновременно и негативным, и позитивным моментом: по его мнению, с одной стороны, есть риск продолжения пыток, которые могут привести к гибели его клиента, с другой — отсутствие доказательств дает шанс на то, что обвинение не сможет их найти, и тогда подзащитного должны будут освободить.

По словам адвоката, единственным «доказательством» в деле является признание некоего лица, полученное под пытками, и показания двух свидетелей, личность которых скрывается якобы в интересах следствия, и потому невозможно проверить достоверность их слов. «Перспектива прекращения этого дела есть, и мы будем добиваться справедливости», — надеется адвокат.

Как уже сообщалось, в воскресенье, 29 июня, решением суда Акиф, Аяз и Мазахир Сафаровы были арестованы на 22 суток, Бекира Сафарова, Ахлимана Гянджиева и Шахина Лалаева заключили под стражу на трое суток.