Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией

Стало известно, какие мероприятия отменило Министерство культуры Азербайджана в связи с массовыми задержаниями и арестами азербайджанцев в Екатеринбурге.
Согласно информации, отменены следующие мероприятия:
- Yumor Fest (18.07.2025, Sea Breeze Resort);
- Концерт Басты (30.08.2025, Sea Breeze Resort);
- Балет "Щелкунчик" (11.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);
- Балет "Лебединое озеро" (11.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);
- Концерт Сергея Безрукова (17.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);
- Балет "Ромео и Джульетта" (12.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);
- Балет "Дюймовочка" (12.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);
- Стендап Евгения Синякова (01.11.2025, Оперная студия);
- Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум (23.11.2025, Дворец Гейдара Алиева);
- Фламенко-спектакль "Мастер и Маргарита" (20.12.2025, Оперная студия);
- Фламенко-балет "Щелкунчик" (20-21.12.2025, Оперная студия).
Напомним, что ранее в Минкультуры сообщили, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению российскими государственными и частными учреждениями.