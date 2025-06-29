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Держись, Пашинян!

Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией

29 июня 2025, 22:57 2893

Стало известно, какие мероприятия отменило Министерство культуры Азербайджана в связи с массовыми задержаниями и арестами азербайджанцев в Екатеринбурге.

Согласно информации, отменены следующие мероприятия:

- Yumor Fest (18.07.2025, Sea Breeze Resort);

- Концерт Басты (30.08.2025, Sea Breeze Resort);

- Балет "Щелкунчик" (11.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Балет "Лебединое озеро" (11.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Концерт Сергея Безрукова (17.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Балет "Ромео и Джульетта" (12.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Балет "Дюймовочка" (12.10.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Стендап Евгения Синякова (01.11.2025, Оперная студия);

- Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум (23.11.2025, Дворец Гейдара Алиева);

- Фламенко-спектакль "Мастер и Маргарита" (20.12.2025, Оперная студия);

- Фламенко-балет "Щелкунчик" (20-21.12.2025, Оперная студия).

Напомним, что ранее в Минкультуры сообщили, что в Азербайджане отменяются все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению российскими государственными и частными учреждениями.

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