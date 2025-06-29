Первая репетиция «Сабаха» перед Лигой Европы: сыграли с румынским «Рапидом»

Участник стартующей 10 июля квалификации Лиги Европы футбольный клуб «Сабах», находящийся на сборах в Австрии, провел первый контрольный матч.
Игра проходила в соседней Словении. Соперником был бухарестский «Рапид», занявший 5-е место в прошедшем чемпионате Румынии. Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе «Сабаха» отличились Джой-Лэнс Микелс (34-я минута) и Хаял Алиев (72-я). После первого тайма счет был 1:1.
3 июля «Сабах» сыграет с венгерским «Пакшем».
Напомним, 20 июня главным тренером бакинской команды стал литовец Вальдас Дамбраускас, заменивший россиянина Василия Березуцкого.
В межсезонье команду покинули Шакир Сеидов, Джон Ирасабаль, Намик Алескеров, Венсан Тилль, Софьян Шакла.
Клуб уже объявил о трансферах алжирца Акима Зедадки и Стива Солвета из Гваделупы.
Также «Сабах» сообщил о продлении контрактов с Рахманом Дашдамировым, Стасом Покатиловым и Анатолием Нуриевым.
Соперником «Сабаха», являющегося обладателем Кубка Азербайджана, в 1-м квалификационном раунде Лиги Европы будет словенская команда «Целе». 10 июля команды сыграют в Масазыре на «Банк Республика Арене». Ответная встреча состоится 17 июля в Целе.