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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Шамхани рассказал, как выжил после удара ЦАХАЛ

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29 июня 2025, 23:16 1053

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани впервые после попытки его ликвидации рассказал, что провел три часа под обломками своего дома, получив серьезные травмы, включая переломы ребер и повреждения легких.

В момент удара он готовился к утренней молитве и сначала принял взрыв за землетрясение. Несмотря на боль и травмы, он попытался выбраться, отталкивая обломки ногами. Все это время, как отметил советник, он оставался в сознании и молился.

Шамхани подчеркнул, что не испытывал страха перед Израилем и считает, что нападение связано с его деятельностью. Он опроверг слухи об ампутации ног, назвав их частью «вражеской пропаганды».

Несмотря на травмы, Шамхани заявил о готовности жертвовать собой ради Ирана и уверен, что «день победы близок».

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