Шамхани рассказал, как выжил после удара ЦАХАЛ

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани впервые после попытки его ликвидации рассказал, что провел три часа под обломками своего дома, получив серьезные травмы, включая переломы ребер и повреждения легких.

В момент удара он готовился к утренней молитве и сначала принял взрыв за землетрясение. Несмотря на боль и травмы, он попытался выбраться, отталкивая обломки ногами. Все это время, как отметил советник, он оставался в сознании и молился.

Шамхани подчеркнул, что не испытывал страха перед Израилем и считает, что нападение связано с его деятельностью. Он опроверг слухи об ампутации ног, назвав их частью «вражеской пропаганды».

Несмотря на травмы, Шамхани заявил о готовности жертвовать собой ради Ирана и уверен, что «день победы близок».