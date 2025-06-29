В Тегеране сочли удары США по ядерным объектам «слабыми»

Американские разведывательные службы ознакомились с содержанием телефонного разговора иранских чиновников, в котором те отметили, что удары США по ядерным объектам в исламской республике были не такими мощными и разрушительными, как ожидалось.

По словам ее источников, в этом разговоре "иранские чиновники высокого ранга при обсуждении нанесенных в этом месяце по компонентам ядерной программы Ирана ударов отметили, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали". Как уточняется в публикации, должностные лица Ирана, в частности, "рассуждали о том, почему удары, приказ о нанесении которых отдал президент [США] Дональд Трамп, были не такими разрушительными и масштабными, как они предполагали".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала публикацию "вырванной из контекста утечкой" информации. "Полная чушь - считать, что неназванные иранские чиновники знают, что произошло в сотнях футов под обломками. С их (иранской - прим.) ядерной программой покончено", - добавила она. В публикации также приводится следующий комментарий американского должностного лица: "Один разговор неназванных иранцев - это не то же самое, что оценки разведки, при которых учитывается весь объем сведений, полученных из различных источников разными способами".

Как передала 24 июня телекомпания CNN, американское разведсообщество считает, что удары по Ирану не привели к уничтожению основных компонентов ядерной программы Тегерана. Согласно предварительной оценке разведки США, атака, скорее всего, лишь отсрочила на несколько месяцев появление у Тегерана ядерной бомбы. Эти выводы подготовило Разведывательное управление Министерства обороны США. При этом оно само уточнило, что выдвигает такие заключения с низкой степенью уверенности в их точности.

Трамп и министр обороны США Пит Хегсет 25 июня, в том числе цитируя новые данные американской разведки, выразили уверенность в том, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане, по которым были нанесены удары в ночь на 22 июня, фактически стерты с лица земли. Кроме того, Белый дом заверил, что, согласно имеющейся у Вашингтона информации, Ирану не удалось заблаговременно вывезти ядерные материалы с этих комплексов.