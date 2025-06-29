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Держись, Пашинян!

Китай показал «загадочную» ракету

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29 июня 2025, 23:54 777

Китайское госТВ CCTV продемонстрировало анимированный ролик о новом типе ракеты, способной выводить из строя электросети.

Запущенная с наземной установки, она сбрасывает 90 цилиндрических суббоеприпасов, которые при ударе выбрасывают тонкие химически обработанные углеродные нити. Эти нити вызывают короткое замыкание высоковольтных линий, приводя к масштабным отключениям электроэнергии на площади не менее 10 000 м².

По данным CCTV, ролик основан на материалах Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники. Официального названия или статуса разработки оружия не раскрыли, лишь описали его как «загадочный тип отечественной ракеты».

Аналогичные графитовые боеприпасы применялись в США (BLU‑114/B) для отключения энергосистем в Ираке (1991) и Сербии (1999), оставляя без света большинство городов.

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