USD 1.7000
EUR 1.9741
RUB 2.1739
Подписаться на уведомления
Держись, Пашинян!
Новость дня
Держись, Пашинян!

В первые дни войны Израиль пытался ликвидировать Хаменеи

29 июня 2025, 23:59 504

Израиль предпринял попытку ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в первые дни войны. С таким утверждением выступил старший советник Хаменеи Али Лариджани в интервью национальному телеканалу SNNTV.

«Израиль нанес удар по участникам одного совещания (и это не был Высший совет национальной безопасности), чтобы устранить высокопоставленных чиновников и глав органов власти (президента, спикера парламента и главу судебной системы), а затем атаковал верховного лидера, но они не преуспели в этом», – заявил Лариджани.

По словам советника Хаменеи, Израиль стремился посеять панику и внести раскол в иранское руководство и общество. Лариджани рассказал о телефонном звонке, поступившем ему в первые часы войны: «У тебя есть 12 часов, чтобы покинуть страну, иначе мы отправим тебя к твоим друзьям-шахидам». Лариджани утверждает, что он «знал, откуда они звонят, и дал достойный ответ господину Нетаньяху».

Лариджани считает, что Израиль и США руководствуются ложными представлениями об Иране и иранцах, поэтому их план по внесению раскола в общество не увенчался успехом, а иранцы вышли на улицы, чтобы выразить поддержку властям.

Несколько дней назад министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что рассматривалась возможность ликвидации верховного лидера Ирана, однако реализация этого плана оказалась невозможной по некоторым причинам. «Если бы он оказался в поле нашего зрения, мы бы его убрали», — заявил Кац, подчеркнув, что израильские власти самостоятельно принимали решение по этому вопросу, без оглядки на США.

Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 5824
Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области
Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области
29 июня 2025, 22:53 2892
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы главная тема; все еще актуально
29 июня 2025, 19:29 6489
Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией
Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией
29 июня 2025, 22:57 2903
Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
29 июня 2025, 22:39 3336
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
29 июня 2025, 16:45 8028
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 7141
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
29 июня 2025, 21:34 1832
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
29 июня 2025, 21:45 3839
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков; все еще актуально
29 июня 2025, 10:46 6491
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
29 июня 2025, 19:45 4190

ЭТО ВАЖНО

Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 5824
Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области
Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области
29 июня 2025, 22:53 2892
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы главная тема; все еще актуально
29 июня 2025, 19:29 6489
Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией
Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией
29 июня 2025, 22:57 2903
Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
29 июня 2025, 22:39 3336
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
29 июня 2025, 16:45 8028
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 7141
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
29 июня 2025, 21:34 1832
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
Лидер крымских татар в поддержку азербайджанцев в России
29 июня 2025, 21:45 3839
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра
Новая война Израиля с Ираном может наступить и завтра на вопросы haqqin.az отвечает Яков Фальков; все еще актуально
29 июня 2025, 10:46 6491
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
Обращение азербайджанских правозащитников к правозащитным организациям России
29 июня 2025, 19:45 4190
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться