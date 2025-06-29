В первые дни войны Израиль пытался ликвидировать Хаменеи

«Израиль нанес удар по участникам одного совещания (и это не был Высший совет национальной безопасности), чтобы устранить высокопоставленных чиновников и глав органов власти (президента, спикера парламента и главу судебной системы), а затем атаковал верховного лидера, но они не преуспели в этом», – заявил Лариджани.

По словам советника Хаменеи, Израиль стремился посеять панику и внести раскол в иранское руководство и общество. Лариджани рассказал о телефонном звонке, поступившем ему в первые часы войны: «У тебя есть 12 часов, чтобы покинуть страну, иначе мы отправим тебя к твоим друзьям-шахидам». Лариджани утверждает, что он «знал, откуда они звонят, и дал достойный ответ господину Нетаньяху».

Лариджани считает, что Израиль и США руководствуются ложными представлениями об Иране и иранцах, поэтому их план по внесению раскола в общество не увенчался успехом, а иранцы вышли на улицы, чтобы выразить поддержку властям.

Несколько дней назад министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что рассматривалась возможность ликвидации верховного лидера Ирана, однако реализация этого плана оказалась невозможной по некоторым причинам. «Если бы он оказался в поле нашего зрения, мы бы его убрали», — заявил Кац, подчеркнув, что израильские власти самостоятельно принимали решение по этому вопросу, без оглядки на США.