Операция «Гарпун»: КГБ сорвал заговор с дронами против Беларуси

Комитет госбезопасности Беларуси провел операцию «Гарпун» и, по утверждению ОНТ, предотвратил попытку силовой атаки на стратегические объекты страны.

Как сообщили в эфире телеканала, КГБ «вытащил из-за границы» организатора группы Павла Белютина, якобы планировавшего использовать ударные дроны для атак. По словам начальника Следственного управления КГБ Константина Бычака, операция длилась 732 дня. В трейлере фильма о спецоперации показали кадры с беспилотниками и перепиской предполагаемых злоумышленников.

Также уточняется, что ранее в Беларусь были доставлены еще двое обвиняемых, которых подозревают в подготовке силового свержения власти и планах атаки на БелАЭС в Островце.