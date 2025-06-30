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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

ЦАХАЛ бомбит Газу

00:24 178

Из восточных районов города Газа поступают сообщения об интенсивных авиаударах, нанесенных израильскими ВВС, сообщают израильские СМИ.

Одновременно с этим израильская армия ведет артиллерийский обстрел с применением крупнокалиберных орудий.

По информации источников в Газе, удары пришлись по районам Зейтун и Шуджаийя. В Баптистской больнице сообщили о доставке тел трех погибших, десятки человек получили ранения.

На фото и видео, публикуемых в соцсетях жителями сектора, видно, как над тремя целями в Зайтуне одновременно поднимается густой черный дым. Также зафиксированы артобстрелы в районе Ат-Туффа.

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