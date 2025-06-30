Кремль о переговорах с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ надеется на определение сроков третьего раунда переговоров с Украиной в ближайшее время. Слова представителя Кремля привел белорусский телеканал «Первый информационный» на полях встреч в формате ЕАЭС в Минске 26-27 июня.

«Нет, в ближайшее время пока нет (не намечены новые встречи ред.). Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что динамика переговоров по решению российско-украинского конфликта во многом зависит от эффективности посредничества США.