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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Кремль о переговорах с Украиной

00:56 916

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ надеется на определение сроков третьего раунда переговоров с Украиной в ближайшее время. Слова представителя Кремля привел белорусский телеканал «Первый информационный» на полях встреч в формате ЕАЭС в Минске 26-27 июня.

«Нет, в ближайшее время пока нет (не намечены новые встречи ред.). Мы ждем третьего раунда переговоров. Надеемся, что в самые ближайшие дни сроки проведения третьего раунда будут понятны», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что динамика переговоров по решению российско-украинского конфликта во многом зависит от эффективности посредничества США.

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