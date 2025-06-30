Наводнения в Пакистане: десятки погибших

Наибольшее число жертв — 21 человек, включая 10 детей — зафиксировано в провинции Хайбер-Пахтунхва. Еще 13 человек погибли в Пенджабе, 11 — в Синде и Белуджистане. Некоторые жертвы погибли в результате обрушения зданий.

В Пакистане сильные дожди и наводнения унесли жизни не менее 45 человек, сообщает телеканал Geo TV.

Национальная метеослужба предупреждает, что дожди продолжатся до 5 июля и могут вызвать выход рек из берегов, особенно в Белуджистане.

Весной в Пакистане из-за штормов и града погибли 32 человека. Страна считается одной из самых уязвимых к климатическим изменениям.

В соседнем Афганистане наводнения вызвали гибель четырех человек, включая троих детей. Сотни семей были эвакуированы.