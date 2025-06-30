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Держись, Пашинян!
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Держись, Пашинян!

Раскрыты требования Сирии к Израилю

01:45 626

Сирия требует от Израиля вывести войска с юга страны, однако вопрос Голанских высот на переговорах не поднимается.

Об этом сообщает Kan News со ссылкой на сирийский источник, участвующий в диалоге.

По его словам, сирийская сторона дистанцируется от Ирана, «Хезболлы», ХАМАС и «Исламского джихада» и настроена на снижение напряженности. При этом подчеркнуто: «Проблема Голанских высот сейчас вообще не обсуждается. Пока рано. Американцы — ключевой фактор».

Также стало известно, что в ООН возможна встреча нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Параллельно Дамаск готовится к визиту наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

После прихода к власти аш-Шараа Израиль активизировал удары по югу Сирии, стремясь не допустить передачи оружия исламистским группировкам. 2 мая ЦАХАЛ атаковал территорию президентского дворца в Дамаске — по словам Нетаньяху, это был «четкий сигнал» сирийскому режиму.

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