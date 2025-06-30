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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Евреи в Иране против Израиля

объектив haqqin.az
Отдел информации
02:58 778

Белград (Сербия). Массовые беспорядки в Сербии

Глазго (Шотландия). Акция протеста под лозунгом «Остановите Израиль сейчас», в ходе которой протестующие призвали прекратить продажу оружия Израилю

Шейх Радван (Газа). Гуманитарная катастрофа в Газе

Тегеран (Иран). Представители еврейской общины собрались в тегеранской синагоге Абришами, чтобы выразить поддержку ВС Ирана против Израиля

Хиос (Греция). Дым от лесных пожаров

Гвадалахара (Мексика). Всемирный голый велопробег

Москва (Россия). Выпускной бал в Кремлевском дворце

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ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 9121
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 779
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 4081
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 7217
Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области
Ахлимана Гянджиева пытали в Свердловской области
29 июня 2025, 22:53 4764
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы
Сегодня – Екатеринбург. Завтра – Москва. Это – лицо Системы главная тема; все еще актуально
29 июня 2025, 19:29 7339
Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией
Обнародован список отмененных культурных мероприятий, связанных с Россией
29 июня 2025, 22:57 4827
Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
Семья убитых азербайджанцев обвиняет ФСБ
29 июня 2025, 22:39 5133
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
Азербайджан отменил визит депутатов в Москву
29 июня 2025, 16:45 8646
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
Хаменеи: Трамп преувеличивает, чтобы скрыть провал
29 июня 2025, 21:34 2331
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