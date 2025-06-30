Евреи в Иране против Израиля

Белград (Сербия). Массовые беспорядки в Сербии
Глазго (Шотландия). Акция протеста под лозунгом «Остановите Израиль сейчас», в ходе которой протестующие призвали прекратить продажу оружия Израилю
Шейх Радван (Газа). Гуманитарная катастрофа в Газе
Тегеран (Иран). Представители еврейской общины собрались в тегеранской синагоге Абришами, чтобы выразить поддержку ВС Ирана против Израиля
Хиос (Греция). Дым от лесных пожаров
Гвадалахара (Мексика). Всемирный голый велопробег
Москва (Россия). Выпускной бал в Кремлевском дворце