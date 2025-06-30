Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей статье для haqqin.az осудил действия российских силовиков в отношении этнических азербайджанцев. Представляем вашему вниманию колонку посла...

27 июня в Екатеринбурге произошёл трагический инцидент, который в очередной раз ярко демонстрирует подлинную сущность путинского режима — жестокие атаки сотрудников российского ФСБ на дома азербайджанцев, в результате которых погибли люди, некоторые получили тяжёлые телесные повреждения, а девять человек были задержаны.

Путинский режим снова показывает своё истинное лицо — на этот раз против азербайджанцев.

Этот акт насилия вызвал справедливое возмущение со стороны Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. В своём официальном заявлении МИД Азербайджана выразил глубокую обеспокоенность и призвал российскую сторону к срочному, всестороннему и прозрачному расследованию инцидента, а также к привлечению виновных к ответственности. Такая реакция не только логична, но и необходима в условиях, когда права национальных меньшинств в современной России систематически нарушаются, а произвол силовиков стал нормой.

К сожалению, подобные случаи не являются исключением. Это часть широкой практики репрессий, дискриминации и запугивания, которые кремлёвская власть применяет как внутри страны, так и за её пределами. К сожалению, похищение детей, изнасилования женщин, репрессии и убийства невинных украинцев стали ужасной реальностью повседневной жизни на временно оккупированных путинским режимом территориях Украины.

Мы решительно осуждаем репрессивные действия и преступления государства-агрессора. Нападение российских властей на азербайджанцев в Екатеринбурге — это не просто инцидент, а проявление системного насилия, подпитываемого безнаказанностью и презрением к человеческой жизни. Россия, годами нарушающая международное право, развязавшая захватническую войну против Украины, преследующая собственных граждан за политические убеждения, направляет репрессивный аппарат против граждан других государств.