Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев в своей статье для haqqin.az осудил действия российских силовиков в отношении этнических азербайджанцев. Представляем вашему вниманию колонку посла...
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Путинский режим снова показывает своё истинное лицо — на этот раз против азербайджанцев.
27 июня в Екатеринбурге произошёл трагический инцидент, который в очередной раз ярко демонстрирует подлинную сущность путинского режима — жестокие атаки сотрудников российского ФСБ на дома азербайджанцев, в результате которых погибли люди, некоторые получили тяжёлые телесные повреждения, а девять человек были задержаны.
Этот акт насилия вызвал справедливое возмущение со стороны Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики. В своём официальном заявлении МИД Азербайджана выразил глубокую обеспокоенность и призвал российскую сторону к срочному, всестороннему и прозрачному расследованию инцидента, а также к привлечению виновных к ответственности. Такая реакция не только логична, но и необходима в условиях, когда права национальных меньшинств в современной России систематически нарушаются, а произвол силовиков стал нормой.
К сожалению, подобные случаи не являются исключением. Это часть широкой практики репрессий, дискриминации и запугивания, которые кремлёвская власть применяет как внутри страны, так и за её пределами. К сожалению, похищение детей, изнасилования женщин, репрессии и убийства невинных украинцев стали ужасной реальностью повседневной жизни на временно оккупированных путинским режимом территориях Украины.
Мы решительно осуждаем репрессивные действия и преступления государства-агрессора. Нападение российских властей на азербайджанцев в Екатеринбурге — это не просто инцидент, а проявление системного насилия, подпитываемого безнаказанностью и презрением к человеческой жизни. Россия, годами нарушающая международное право, развязавшая захватническую войну против Украины, преследующая собственных граждан за политические убеждения, направляет репрессивный аппарат против граждан других государств.
Украина как страна, которая уже более 11 лет ежедневно ощущает масштаб террора путинского режима, выражает солидарность с азербайджанским братским народом. Мы разделяем боль семей погибших и пострадавших, поддерживаем призыв к справедливому расследованию и наказанию виновных. Сегодня как никогда важно поддерживать друг друга и объединяться ради справедливости, наказания преступников и справедливого мира.
Мир должен отреагировать на это преступление. Молчание лишь способствует безнаказанности. Необходимо усиливать политическое, дипломатическое и санкционное давление на Москву, чтобы трагедии и преступления не повторялись — ни в Екатеринбурге, ни в Буче, ни где-либо ещё.