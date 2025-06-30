Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован

Накануне поздно вечером, около 23:00, на территории Гарадагского района Баку подозреваемые в незаконном обороте наркотиков пытались скрыться, оказав сопротивление сотрудникам полиции.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, 29-летний Техран Мамедов, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2104, не подчинился приказу остановиться, после, потеряв управление, он наехал на ограждение у дороги. Мужчина с ножом оказал сопротивление сотрудникам полиции. Он стал выдвигать незаконные требования, тем самым пытаясь создать условия для побега находившегося в автомобиле лица.

После неоднократных предупреждений сотрудник полиции, применив табельное оружие, обезвредил Мамедова, его сообщника задержали. В автомобиле было обнаружено и изъято 10 кг наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.