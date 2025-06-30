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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Мамедов напал на полицейских с ножом и был застрелен

09:54 435

Вчера вечером в Гарадагском районе Баку 29-летний Техран Мамедов, управляя автомобилем «ВАЗ-2104», проигнорировал требование остановиться, потерял управление и врезался в препятствие на обочине. Затем он оказал сопротивление полицейским с ножом и выдвинул незаконные требования, требуя разрешить людям в автомобиле уехать.

После неоднократных попыток заставить Мамедова сдаться сотрудник полиции применил табельное оружие, нейтрализовав мужчину. Еще один подозреваемый был задержан.

В автомобиле изъято 10 кг наркотических веществ.

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.

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