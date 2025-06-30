Мамедов напал на полицейских с ножом и был застрелен

Вчера вечером в Гарадагском районе Баку 29-летний Техран Мамедов, управляя автомобилем «ВАЗ-2104», проигнорировал требование остановиться, потерял управление и врезался в препятствие на обочине. Затем он оказал сопротивление полицейским с ножом и выдвинул незаконные требования, требуя разрешить людям в автомобиле уехать.
После неоднократных попыток заставить Мамедова сдаться сотрудник полиции применил табельное оружие, нейтрализовав мужчину. Еще один подозреваемый был задержан.
В автомобиле изъято 10 кг наркотических веществ.
По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.