Итоги учебного года обсудили в Набрани

Руководство Азербайджанского медицинского университета представило подробный отчет о завершившемся 2024/2025 учебном году. На этот раз заключительное заседание Большого ученого совета АМУ было организовано в центре отдыха «Табиб», расположенном в поселке Набрань. Заседание, проходившее на лоне природы, было посвящено подведению итогов важного этапа в жизни университета, а также определению будущих целей в образовательной и научной деятельности вуза.

На заседании широко обсуждались итоги 2024/2025 учебного года, проделанная в университете работа по повышению качества обучения, а также предстоящие задачи. Была оценена деятельность профессорско-преподавательского состава, проведенные на факультетах реформы, проанализированы достижения студентов и научно-исследовательские показатели вуза. Были приняты решения о внедрении инновационных методов обучения в следующем учебном году, расширении программ международного сотрудничества и совершенствовании инфраструктуры.

Наряду с этим состоялось официальное открытие двух новых корпусов в центре отдыха «Табиб». Выступив на мероприятии, ректор АМУ, профессор Герай Герайбейли, расценил внимание к этому центру отдыха как важную часть социальной политики руководства университета. Он отметил, что ежегодно корпуса капитально ремонтируются и обеспечиваются комфортными условиями, а в центре отдыха регулярно проводятся работы по благоустройству.

Ректор выразил глубокую благодарность первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой за передачу АМУ центра отдыха «Табиб» и созданные для отдыха сотрудников возможности. Он добавил, что руководство университета продолжит работу в этом направлении и будет принимать меры для организации здорового и комфортного отдыха сотрудников.

Председатель Профсоюзного комитета АМУ, доцент Джахангир Гасымов, подробно рассказал о проделанной работе. Он сообщил, что с 2013 года работы по благоустройству и реконструкции в центре «Табиб» реализуются при финансовой поддержке Профсоюзного комитета. В новых корпусах установлено необходимое оборудование, созданы все условия для комфорта отдыхающих. Для обеспечения высококачественного отдыха преподавателей и сотрудников АМУ работы в центре будут расширены в ближайшие годы.

Отметим, что ежегодно в центре «Табиб» отдыхают сотни сотрудников АМУ: профессорско-преподавательский состав, технические работники, члены их семей, а также студенты. Центр создан с целью обеспечения насыщенного и оздоровительного отдыха сотрудников АМУ. Несмотря на временную приостановку деятельности центра в период пандемии COVID-19, в настоящее время центр отдыха «Табиб» активно функционирует и является излюбленным местом отдыха сотрудников и руководства вуза. Ежегодно перед началом летнего сезона здесь проводятся ремонтные работы.