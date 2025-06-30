Мирзоян не поехал на заседание ОДКБ

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) началось заседание министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На повестке дня обсуждение международной и региональной обстановки, а также ее влияние на коллективную безопасность стран ОДКБ.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приехал на заседание.

В 2024 году Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Кыргызстане. В том же году Ереван объявил, что не будет участвовать во встрече стран — участниц организации, что сделал и годом ранее, когда в 2023 году Мирзоян заявил, что не поедет в Минск на заседания ОДКБ.

В состав организации входят шесть стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.