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Мирзоян не поехал на заседание ОДКБ

10:09 1391

В Чолпон-Ате (Кыргызстан) началось заседание министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

На повестке дня обсуждение международной и региональной обстановки, а также ее влияние на коллективную безопасность стран ОДКБ.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приехал на заседание.

В 2024 году Армения отказалась от участия в учениях ОДКБ в Кыргызстане. В том же году Ереван объявил, что не будет участвовать во встрече стран — участниц организации, что сделал и годом ранее, когда в 2023 году Мирзоян заявил, что не поедет в Минск на заседания ОДКБ.

В состав организации входят шесть стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.

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