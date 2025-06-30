В «Банк Республика» снизились ставки по микрокредитам!

Лето — это не только пора отдыха, но и время новых возможностей! Сезонное оживление и рост рыночного спроса делают этот период особенно благоприятным для запуска новых проектов и расширения действующего бизнеса.
Банк Республика, один из ведущих банков страны для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес и использовать новые возможности в летние месяцы, снизил процентные ставки по микро и агрокредитам, сделав условия более выгодными.
Так, предприниматели, обратившиеся в банк, при минимальном оформлении и затрате времени смогут оформить кредит на выгодных условиях:
Сумма — до 100 000 манатов;
Срок — до 48 месяцев;
Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям); Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;
Возможность открытия кредитной линии;
Свободный график платежей;
Льготный период — до 12 месяцев.
Кредиты предоставляются предпринимателям, занимающимся деятельностью в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства и строительства.
Дайте вашему бизнесу новый импульс этим летом — выбирайте «Банк Республика»!