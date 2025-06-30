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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

В «Банк Республика» снизились ставки по микрокредитам!

10:14 901

Лето — это не только пора отдыха, но и время новых возможностей! Сезонное оживление и рост рыночного спроса делают этот период особенно благоприятным для запуска новых проектов и расширения действующего бизнеса.

Банк Республика, один из ведущих банков страны для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес и использовать новые возможности в летние месяцы, снизил процентные ставки по микро и агрокредитам, сделав условия более выгодными.

Так, предприниматели, обратившиеся в банк, при минимальном оформлении и затрате времени смогут оформить кредит на выгодных условиях:

Сумма — до 100 000 манатов;

Срок — до 48 месяцев;

Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям); Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;

Возможность открытия кредитной линии;

Свободный график платежей;

Льготный период — до 12 месяцев.

Кредиты предоставляются предпринимателям, занимающимся деятельностью в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства и строительства.

Дайте вашему бизнесу новый импульс этим летом — выбирайте «Банк Республика»!

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