Масштабная операция в Турции: сотни задержанных

В Турции прошла масштабная операция против киберпреступных группировок, охватившая 12 провинций страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х.
По словам министра, в результате координированных действий жандармерии были задержаны 230 человек, подозреваемых в причастности к организованным преступным структурам, специализирующимся на киберпреступлениях. Общий объем подозрительных транзакций, связанных с этими лицами, составил 3 миллиарда 150 миллионов турецких лир.
Из числа задержанных 93 человека заключены под стражу, в отношении еще 100 человек суд назначил меры судебного контроля, а процедуры в отношении остальных продолжаются.
12 ilde 12 ayrı Dolandırıcı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarımızda; hesaplarında 3 Milyar 150 Milyon TL işlem hacmi bulunan 230 şüpheliyi yakaladık❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 30, 2025
Şüphelilerden;
⛔93'ü TUTUKLANDI.
⛔100'ü hakkında adli kontrol kararı verildi.… pic.twitter.com/WZXJnVsi5P