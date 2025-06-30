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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Масштабная операция в Турции: сотни задержанных

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10:21 3082

В Турции прошла масштабная операция против киберпреступных группировок, охватившая 12 провинций страны. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая на своей странице в социальной сети Х.

По словам министра, в результате координированных действий жандармерии были задержаны 230 человек, подозреваемых в причастности к организованным преступным структурам, специализирующимся на киберпреступлениях. Общий объем подозрительных транзакций, связанных с этими лицами, составил 3 миллиарда 150 миллионов турецких лир.

Из числа задержанных 93 человека заключены под стражу, в отношении еще 100 человек суд назначил меры судебного контроля, а процедуры в отношении остальных продолжаются.

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