Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам

Вытеснив украинские войска из Курской области, россияне теперь пересекли границу и продвигаются к городу Сумы, находясь от него всего в 20 километрах, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, областной центр Сумской области стал новой целью для Москвы, и Кремль использует свое преимущество в живой силе.

«По словам украинских военных, Россия сосредоточила в этом районе около 50 000 солдат, и они превосходят украинские силы численностью примерно в 3 раза», - пишет WSJ.

Как отмечает газета, за последний год линия фронта выросла на 100 миль (150 км), и теперь простирается более чем на 750 миль (1200 км) от северо-востока до юга.

«Россияне прощупывают различные точки по всей линии, а затем наступают с полной силой, когда находят уязвимое место, как они сделали в Сумской области в прошлом месяце. Это заставляет украинских командиров играть в «ударь крота», посылая элитные подразделения, чтобы помочь закрыть бреши», - отмечает издание.

Так, в начале июня Украина направила элитные подразделения из управления военной разведки, чтобы помочь стабилизировать ситуацию. С тех пор продвижение российских войск в Сумах в основном остановлено, и Украина отвоевала часть территории. Однако это нелегкая задача для украинских войск, которые почти везде на фронте уступают по численности.

«Их численность — большая проблема для нас, хотя и не достаточная, чтобы нас разгромить», — сказал Каппа, командир подразделения «Химера». - «Россияне теряют от 300 до 400 человек в день по всему региону. Но они могут справиться с такими потерями. Они продолжают привлекать резервы».

Как пишет WSJ, солдаты в этом районе говорят, что удержание Сумской области обходится большими человеческими жертвами, чем необходимо: «В течение полугода, пока Украина удерживала территорию в Курской области России, солдаты, которые сражались там, полагали, что военные будут готовить прочные оборонительные позиции на украинской стороне границы. Вместо этого, после хаотичного и дорогостоящего отступления из Курска, они обнаружили устаревшие окопы, не защищенные от дронов. В некоторых случаях солдаты теперь роют окопы на своих позициях под обстрелом дронов».

Украинские военные также жаловались, что районы, по которым сейчас продвигаются русские, не были заминированы.

«Как будто они готовились к танковым колоннам, а не к полю боя, где ежедневно наносят удары десятки дронов», — сказал Кирилл, один из командиров пехоты, который сражался в Курской области, а сейчас — в Сумской. «Каждый день, когда позиция не готова, — это день, когда кто-то может не вернуться», — добавил он.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Силам обороны удалось остановить россиян на Сумщине. Он также добавил, что украинские военные освобождают область от россиян.