Украинская армия идет вперед

Украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте - на севере Сумской области и в районе Часова Яра. Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW), анализируя геолокационные данные.

«Геолокационные кадры, опубликованные 28 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись к югу от Алексеевки (к северу от города Сумы)», - указывается в отчете.

Также российские военкоры утверждают, что ВСУ контратаковали к югу от Яблоновки и в районе Андреевки.

В то же время россияне пытались продвигаться на нескольких направлениях, однако успехов не достигли, утверждают аналитики ISW.

В Харьковской области российские войска продолжили наступательные операции к северу от Харькова в районе Глубокого и в направлении Липцы и к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска, но не имели каких-либо подтвержденных успехов.

В Луганской области россияне продолжили наступление на Купянском и Лиманском направлениях и в районе Боровой, но не продвинулись.

Также в Донецкой области россияне наступали на Северском, а также Торецком и Покровском направлениях, но не добились успехов.

В то же время украинские силы продвинулись в направлении Часова Яра.

«Геолокационные данные, опубликованные 28 и 29 июня, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в центре Часова Яра и к юго-востоку от Белой Горы (к югу от Часова Яра)», - отмечают аналитики.