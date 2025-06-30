Переговоры Мирзояна и Каллас в Ереване

В понедельник, 30 июня, в Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и верховного представителя Европейского союза Каи Каллас.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
В понедельник, 30 июня, в Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и верховного представителя Европейского союза Каи Каллас.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.
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