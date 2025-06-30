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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
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Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Переговоры Мирзояна и Каллас в Ереване

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11:09 990

В понедельник, 30 июня, в Ереване состоялась встреча министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и верховного представителя Европейского союза Каи Каллас.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Армении.

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