USD 1.7000
EUR 1.9944
RUB 2.1616
Подписаться на уведомления
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Новость дня
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?

Трамп о передаче денег Ирану

11:13 1599

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, «в отличие от (экс-главы Белого дома Барака) Обамы», и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам.

«Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее президент США Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерениях инвестировать $20-30 миллиардов в новую иранскую ядерную программу, которая не предусматривает обогащение урана и будет использоваться в гражданских целях. Глава Белого дома назвал эту информацию «очередной фейковой новостью, распространенной фейковыми СМИ с целью дискредитации».

Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 905
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 2489
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 6880
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
10:50 1897
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных видео
10:21 3090
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
08:40 5901
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену
00:10 15042
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 13244
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 4786
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 8272
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 9520

ЭТО ВАЖНО

Кто ответит за смерть Джумшудлу?
Кто ответит за смерть Джумшудлу?
12:19 905
Лавров предупредил Армению
Лавров предупредил Армению
11:32 2489
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев»
Посол Украины в Азербайджане: «Путинский режим против азербайджанцев» колонка посла
03:13 6880
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
Украина в опасном положении: Россия стянула войска к Сумам
10:50 1897
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных
Масштабная операция в Турции: сотни задержанных видео
10:21 3090
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
Мамедов оказал сопротивление полиции и был нейтрализован
08:40 5901
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина?
Друг Путина требует наказать виновника. Кого? Путина? наш ответ Чемберлену
00:10 15042
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже
ОМОН начал охоту на азербайджанцев в Воронеже видео
29 июня 2025, 21:06 13244
Евреи в Иране против Израиля
Евреи в Иране против Израиля объектив haqqin.az
02:58 4786
Многотысячные протесты в Тбилиси
Многотысячные протесты в Тбилиси фото; видео; обновлено 00:41
00:41 8272
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу?
Кто виноват в гибели Джумшуда Джумшудлу? главный вопрос
29 июня 2025, 20:41 9520
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться