Трамп о передаче денег Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что ничего не предлагает Ирану, «в отличие от (экс-главы Белого дома Барака) Обамы», и даже не разговаривал с Тегераном с тех пор, как США нанесли удары по его ядерным объектам.

«Я ничего не предлагаю Ирану, в отличие от Обамы... и я даже не разговариваю с ними с тех пор, как мы полностью уничтожили их ядерные объекты», - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее президент США Трамп опроверг появившуюся в СМИ информацию о намерениях инвестировать $20-30 миллиардов в новую иранскую ядерную программу, которая не предусматривает обогащение урана и будет использоваться в гражданских целях. Глава Белого дома назвал эту информацию «очередной фейковой новостью, распространенной фейковыми СМИ с целью дискредитации».