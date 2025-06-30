Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник и глава «Маген Давид Азербайджан» в интервью рассказывает о достижениях в области прав человека в период президентства Ильхама Алиева, как Азербайджан исполняет международные обязательства в сфере прав человека, реформах в судебной системе. Вопросы подготовлены по линии Управления ООН по правам человека (OHCHR) и Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН.

«В мире, где демократические нормы все чаще подвергаются внутренним и внешним вызовам, уникальность пути азербайджанской государственности требует академической и правозащитной оценки. Президентство Ильхама Алиева — это не просто политический отрезок, это становление суверенного, правозащитного и социально ориентированного государства. В качестве правозащитника, представляющего еврейскую общину Азербайджана, я даю ответы на ключевые вопросы, руководствуясь положениями Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) и Всеобщей декларации прав человека (1948)», — говорит Давид Селиверстов. — Каковы основные достижения в области прав человека за период правления Ильхама Алиева? — В период с 2003 по 2025 год Азербайджан достиг устойчивого прогресса по следующим направлениям: Обеспечение свободы вероисповедания (ст. 18 ВДПЧ), включая защиту религиозных общин: еврейской, христианской, лезгинской, талышской и др. Внедрение электронного правосудия и прозрачных механизмов обращения граждан (в соответствии с принципами открытого управления – UNDP e-Governance Principles). Создание условий для независимых СМИ, в т.ч. через медиаплатформы и международные форумы. — В чем состоит философский подход к власти в Азербайджане? — Ильхам Алиев внедрил модель прагматического гуманизма — синтез суверенной демократии с принципами социальной справедливости. В духе философии Гегеля и Аристотеля государство в Азербайджане выступает не как инструмент принуждения, а как носитель нравственного порядка и общенародного интереса. — Как правительство Азербайджана обеспечивает мультикультуральность?— Азербайджанская модель мультикультурализма была признана на уровне ООН (см. Резолюция A/RES/69/312, 2015). Еврейская община — одна из немногих в мусульманском мире, не сталкивающаяся с дискриминацией. Это подтверждает соблюдение ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах: право меньшинств на сохранение культурной идентичности. — Как обеспечивается социальная стабильность при сохранении правового порядка? — Система управления сбалансирована между эффективным управлением и правовыми гарантиями личности. Созданы общественные советы, электронные приёмные, ASAN xidmət — сервисы, признанные ООН как лучший пример good governance (Public Service Award, 2015).