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Селиверстов о политической модели Азербайджана в духе философии Гегеля и Аристотеля

12:11 637

Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный  правозащитник и глава «Маген Давид Азербайджан» в интервью рассказывает о достижениях в области прав человека в период президентства Ильхама Алиева, как Азербайджан исполняет международные обязательства в сфере прав человека, реформах в судебной системе.

Вопросы подготовлены по линии Управления ООН по правам человека (OHCHR) и Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН.

«В мире, где демократические нормы все чаще подвергаются внутренним и внешним вызовам, уникальность пути азербайджанской государственности требует академической и правозащитной оценки. Президентство Ильхама Алиева — это не просто политический отрезок, это становление суверенного, правозащитного и социально ориентированного государства. В качестве правозащитника, представляющего еврейскую общину Азербайджана, я даю ответы на ключевые вопросы, руководствуясь положениями Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) и Всеобщей декларации прав человека (1948)», — говорит Давид Селиверстов.

— Каковы основные достижения в области прав человека за период правления Ильхама Алиева?

— В период с 2003 по 2025 год Азербайджан достиг устойчивого прогресса по следующим направлениям:

Обеспечение свободы вероисповедания (ст. 18 ВДПЧ), включая защиту религиозных общин: еврейской, христианской, лезгинской, талышской и др.

Внедрение электронного правосудия и прозрачных механизмов обращения граждан (в соответствии с принципами открытого управления – UNDP e-Governance Principles).

Создание условий для независимых СМИ, в т.ч. через медиаплатформы и международные форумы.

— В чем состоит философский подход к власти в Азербайджане?

Ильхам Алиев внедрил модель прагматического гуманизма — синтез суверенной демократии с принципами социальной справедливости. В духе философии Гегеля и Аристотеля государство в Азербайджане выступает не как инструмент принуждения, а как носитель нравственного порядка и общенародного интереса.

— Как правительство Азербайджана обеспечивает мультикультуральность?— Азербайджанская модель мультикультурализма была признана на уровне ООН (см. Резолюция A/RES/69/312, 2015). Еврейская община — одна из немногих в мусульманском мире, не сталкивающаяся с дискриминацией. Это подтверждает соблюдение ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах: право меньшинств на сохранение культурной идентичности.

— Как обеспечивается социальная стабильность при сохранении правового порядка?

— Система управления сбалансирована между эффективным управлением и правовыми гарантиями личности. Созданы общественные советы, электронные приёмные, ASAN xidmət — сервисы, признанные ООН как лучший пример good governance (Public Service Award, 2015).

— Как Азербайджан исполняет международные обязательства в сфере прав человека?

— Азербайджан является участником:

Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD)

Конвенции против пыток (CAT)

Конвенции о правах ребёнка (CRC)

И выполняет регулярную отчетность в Совете ООН по правам человека (UPR механизмы).

— Можно ли назвать президентство Ильхама Алиева авторитарным?

— Это ложный нарратив. Азербайджанская модель ближе к конституционному централизму. Согласно философии Карла Шмитта, государственный суверенитет — не противоположность демократии, а ее основа. Управление Алиева — это баланс эффективности, ответственности и национального интереса.

— Какие реформы в судебной системе были реализованы?

— Оцифровка судебных решений; введение видеонаблюдения в судах; повышение зарплат судей и их независимости.

Эти меры соответствуют ст. 14 МПГПП: право на справедливое судебное разбирательство.

— Каковы итоги по обеспечению экономических прав граждан?

— Уровень бедности снижен с 49% (2001) до менее 6% (2024)

Государственные программы по трудоустройству и образованию (см. ст. 23 ВДПЧ)

Реализация прав на достойный уровень жизни (ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах).

— Как международное сообщество должно воспринимать Азербайджан в контексте прав человека?

— Не через призму евроцентрических шаблонов, а как уникальную правовую цивилизацию, основанную на балансе между культурным суверенитетом и универсальными ценностями. Азербайджанский опыт может быть предложен странам Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки как практический прецедент.

Азербайджан под руководством Ильхама Алиева — это живое подтверждение того, что можно совмещать: национальное достоинство; международную ответственность; социальную солидарность и правовую устойчивость.

В условиях, когда глобальная система прав человека нуждается в переосмыслении, азербайджанская модель заслуживает не осуждения, а изучения и уважения.

Истинное развитие нации — это синтез её исторической памяти, нравственной силы и стремления к будущему, где свобода каждого служит основой могущества всех. Азербайджан развивается не потому, что стремится догнать мир, а потому что несёт миру свою уникальную правду — истину, укоренённую в тысячелетней культуре, в нерушимой солидарности народа и в благородных традициях, передаваемых от караван-сараев до поэзии мугама.

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