Давид Селиверстов, председатель Общества защиты прав человека и благотворительности, председатель Азербайджанского представительства Всеизраильской ассоциации кавказских евреев, международный правозащитник и глава «Маген Давид Азербайджан» в интервью рассказывает о достижениях в области прав человека в период президентства Ильхама Алиева, как Азербайджан исполняет международные обязательства в сфере прав человека, реформах в судебной системе.
Вопросы подготовлены по линии Управления ООН по правам человека (OHCHR) и Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС) ООН.
«В мире, где демократические нормы все чаще подвергаются внутренним и внешним вызовам, уникальность пути азербайджанской государственности требует академической и правозащитной оценки. Президентство Ильхама Алиева — это не просто политический отрезок, это становление суверенного, правозащитного и социально ориентированного государства. В качестве правозащитника, представляющего еврейскую общину Азербайджана, я даю ответы на ключевые вопросы, руководствуясь положениями Устава ООН, Международного пакта о гражданских и политических правах (1966) и Всеобщей декларации прав человека (1948)», — говорит Давид Селиверстов.
— Каковы основные достижения в области прав человека за период правления Ильхама Алиева?
— В период с 2003 по 2025 год Азербайджан достиг устойчивого прогресса по следующим направлениям:
Обеспечение свободы вероисповедания (ст. 18 ВДПЧ), включая защиту религиозных общин: еврейской, христианской, лезгинской, талышской и др.
Внедрение электронного правосудия и прозрачных механизмов обращения граждан (в соответствии с принципами открытого управления – UNDP e-Governance Principles).
Создание условий для независимых СМИ, в т.ч. через медиаплатформы и международные форумы.
— В чем состоит философский подход к власти в Азербайджане?
— Ильхам Алиев внедрил модель прагматического гуманизма — синтез суверенной демократии с принципами социальной справедливости. В духе философии Гегеля и Аристотеля государство в Азербайджане выступает не как инструмент принуждения, а как носитель нравственного порядка и общенародного интереса.
— Как правительство Азербайджана обеспечивает мультикультуральность?— Азербайджанская модель мультикультурализма была признана на уровне ООН (см. Резолюция A/RES/69/312, 2015). Еврейская община — одна из немногих в мусульманском мире, не сталкивающаяся с дискриминацией. Это подтверждает соблюдение ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах: право меньшинств на сохранение культурной идентичности.
— Как обеспечивается социальная стабильность при сохранении правового порядка?
— Система управления сбалансирована между эффективным управлением и правовыми гарантиями личности. Созданы общественные советы, электронные приёмные, ASAN xidmət — сервисы, признанные ООН как лучший пример good governance (Public Service Award, 2015).
— Как Азербайджан исполняет международные обязательства в сфере прав человека?
— Азербайджан является участником:
Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD)
Конвенции против пыток (CAT)
Конвенции о правах ребёнка (CRC)
И выполняет регулярную отчетность в Совете ООН по правам человека (UPR механизмы).
— Можно ли назвать президентство Ильхама Алиева авторитарным?
— Это ложный нарратив. Азербайджанская модель ближе к конституционному централизму. Согласно философии Карла Шмитта, государственный суверенитет — не противоположность демократии, а ее основа. Управление Алиева — это баланс эффективности, ответственности и национального интереса.
— Какие реформы в судебной системе были реализованы?
— Оцифровка судебных решений; введение видеонаблюдения в судах; повышение зарплат судей и их независимости.
Эти меры соответствуют ст. 14 МПГПП: право на справедливое судебное разбирательство.
— Каковы итоги по обеспечению экономических прав граждан?
— Уровень бедности снижен с 49% (2001) до менее 6% (2024)
Государственные программы по трудоустройству и образованию (см. ст. 23 ВДПЧ)
Реализация прав на достойный уровень жизни (ст. 11 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах).
— Как международное сообщество должно воспринимать Азербайджан в контексте прав человека?
— Не через призму евроцентрических шаблонов, а как уникальную правовую цивилизацию, основанную на балансе между культурным суверенитетом и универсальными ценностями. Азербайджанский опыт может быть предложен странам Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки как практический прецедент.
Азербайджан под руководством Ильхама Алиева — это живое подтверждение того, что можно совмещать: национальное достоинство; международную ответственность; социальную солидарность и правовую устойчивость.
В условиях, когда глобальная система прав человека нуждается в переосмыслении, азербайджанская модель заслуживает не осуждения, а изучения и уважения.
Истинное развитие нации — это синтез её исторической памяти, нравственной силы и стремления к будущему, где свобода каждого служит основой могущества всех. Азербайджан развивается не потому, что стремится догнать мир, а потому что несёт миру свою уникальную правду — истину, укоренённую в тысячелетней культуре, в нерушимой солидарности народа и в благородных традициях, передаваемых от караван-сараев до поэзии мугама.