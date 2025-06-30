Лавров предупредил Армению

Если Армения будет отворачиваться от евразийских партнеров, едва ли это пойдет ей на пользу. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ.

«Мы никакого давления на армянские правящие круги не оказываем, будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу», - сказал министр, комментируя недавние заявления официального Еревана о том, что Армении придется выбрать между Евразийским экономическим союзом и ЕС, а также определиться со своим местом в ОДКБ.

При этом Лавров подчеркнул, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжают считать Армению полноправным членом объединения, однако этот статус предполагает соблюдение всех обязательств в рамках организации.

«Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ. Включая, кстати, уплату взносов», - сказал министр.

Лавров подчеркнул, что участники СМИД ОДКБ «приняли к сведению, что министр иностранных дел [Армении Арарат Мирзоян] вновь отказался ехать на это мероприятие».

Глава МИД России также затронул конфликт вокруг апостольской церкви Армении: «Мы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт, эта ситуация была как можно скорее регулирована на основе конституции Армении, на основе полного уважения прав верующих, а собственно говоря, любых других прав человека».